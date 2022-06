Alchimie annonce le lancement d'EcoRéseauplus.TV

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD EcoRéseauplus.TV, la première chaîne dédiée à l'économie et à la diversité.

"Tournée vers l'avenir et résolument optimiste" : c'est avec cette ambition qu'ÉcoRéseau+.TV a été fondée, avec pour vocation de décrypter les grands sujets d'actualité économique, numérique et sociétale, inspirée du journal mensuel EcoRéseau Business.

Le lancement concomitant des chaînes EcoRéseau TV, opérée par EcoRéseau, et EcoReseau+.TV, en co-édition avec Alchimie, permet à la marque EcoRéseau de continuer à se démarquer par un positionnement innovant autour d'une devise plus que jamais d'actualité : "Entreprendre, Innover, Positiver".

Avec des nouveautés quotidiennes, EcoRéseauplus.TV propose des milliers d'heures de programmes à ses abonnés, sur des thématiques variées autour de l'entreprenariat, l'économie, l'innovation ou encore les divertissements. Ces derniers peuvent ainsi prolonger leur expérience quand ils le souhaitent où qu'ils soient dans le monde.

La marque EcoRéseau est déjà reconnue pour son traitement de l'économie parfois "décalé", son état d'esprit entrepreneurial et bénéficie d'un réseau de partenaires reconnus (Le Médiateur des Entreprises, les Rebondisseurs français ou encore le Printemps de l'Optimisme) ou d'experts tels Jacques Séguéla, Sandrine Quétier, David Douillet entre autres.

Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice générale d'Alchimie déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer le lancement d'EcoRéseauplus.TV en collaboration avec une marque emblématique présentant des thématiques prenantes que sont l'économie et la diversité. Il s'agit de la deuxième chaîne sur laquelle Alchimie intervient en tant que prestataire de services. La trajectoire que nous prenons aujourd'hui, en tant qu'éditeur de contenus, nous permet d'élargir notre offre existante et ainsi d'atteindre les objectifs annoncés en début d'année."

Jean-Baptiste Leprince, Fondateur et Directeur de la publication EcoRéseau Business, ajoute : "À l'aube de son 10ème anniversaire en janvier prochain, nous étoffons aujourd'hui notre offre et sommes ravis de lancer EcoRéseau TV : la première chaîne de l'économie et de la diversité. Toujours sur fond d'optimisme, l'entrepreneuriat, l'innovation, la finance et l'inclusion se réunissent et donnent naissance à une chaîne de télévision qui vous emmène à la découverte de notre société, sans préjugés et avec conviction. Avec EcoRéseau + TV, la chaîne co-éditée et opérée par Alchimie, vous pourrez prolonger l'expérience grâce à un catalogue enrichi chaque jour de milliers d'heures de programmes à visionner à la demande, depuis n'importe où, en solo ou à plusieurs et sur tous vos écrans."

Offre vidéo ÉCORÉSEAU+.TV

Vivez, découvrez et profitez en temps réel de vos émissions préférées, à partir de 4,99 EUR par mois sans engagement, entre divertissements, entrepreneuriat, économie et business. Plus d'une douzaine d'émissions sont à venir donnant des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels et proposant un catalogue de plusieurs milliers d'heures de programmes.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du S1 2022, le 19 juillet 2022.