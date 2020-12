Alchimie annonce 19 nouvelles chaînes lancées ou en cours de lancement au T4 2020

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, co-éditées avec des groupes de médias et des talents, confirme sa dynamique de développement en France et à l'international.

Nicolas d'Hueppe, fondateur et CEO d'Alchimie, a déclaré : "Alchimie avance conformément aux objectifs de lancement de nouvelles chaînes, énoncés à l'occasion de notre IPO, puisque notre plateforme comptera comme prévu 70 chaînes au 31 décembre 2020. Les nombreux lancements récents à l'international illustrent la pertinence et l'universalité de notre modèle fondé sur le partage de revenus entre les ayants droit, les médias et les talents ainsi que les distributeurs. La signature de nombreux nouveaux contrats avec ces trois parties prenantes ont ainsi permis de lancer de nouvelles chaînes thématiques affinitaires avec succès. Cela met également en exergue le potentiel du levier opérationnel sous-jacent, à savoir notre capacité de déploiement rapide à un coût maîtrisé. Au-delà de l'expansion des chaînes en France, l'enrichissement de notre offre en Espagne et au Royaume-Uni soutiendra la croissance de notre base d'abonnés en nous permettant de cibler les deux principaux bassins linguistiques mondiaux. Nous sommes par conséquent confiants quant au niveau d'activité de la fin d'année et réaffirmons notre capacité d'atteindre un chiffre d'affaires 2020 de 27 ME, ainsi qu'une base de 330.000 abonnés, reflétant la forte croissance structurelle de la consommation de contenus vidéos OTT, dont la demande a explosé lors des confinements, ainsi que notre positionnement unique sur le segment affinitaire."