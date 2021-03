Alchimie : ambitions confirmées

Alchimie : ambitions confirmées









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie monte de 0,5% à 18 euros, alors que le groupe a annoncé le lancement de son service TVPlayer aux Etats-Unis, un nouveau service qui propose aux téléspectateurs américains plus de 30 chaînes populaires linéaires et à la demande.

TVPlayer US réunit une série de chaînes thématiques et dédiées à des centres d'intérêt spécifiques proposant une sélection de contenus premium provenant des producteurs et ayants droit américains et européens.

La TVPlayer US vient compléter les plateformes européennes TVPlayer UK, TVPlayer France et TVPlayer Spain. De même que les autres plateformes TVPlayer d'Alchimie, TVPlayer US offrira des chaînes thématiques ciblant des centres d'intérêt spécifiques ou s'adressant à des audiences de niche, notamment les chaînes à la demande par abonnement "Inside Outside" (programmation focalisée sur la maison et le jardin) ; "Titanic Channel" (programmes originaux) ; "Icons" (biographies de célébrités du monde entier) ; "Gone TV" (chasse/ pêche) ; "Explorers" (voyages d'aventure et destinations exotiques), et "Humanity" (collection de documentaires sur la géopolitique, la société et la culture), et de nombreuses autres chaînes thématiques.

TVPlayer US proposera à la fois des chaînes détenues par Alchimie, notamment les chaînes acquises récemment à TV4 Entertainment, et des chaînes coéditées par la plateforme d'Alchimie avec des marques, des groupes de médias ou des influenceurs.

"Ce développement était attendu et est parfaitement en ligne avec les ambitions internationales du groupe présentées lors de l'IPO (développement de TV Player aux US avec un partenaire local)" commente Portzamparc qui précise que "compte tenu du succès de cette offre en Europe, le potentiel sur le marché américain parait à terme particulièrement significatif". De quoi viser un cours de 32,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.