Alchimie : agenda financier 2023

(Boursier.com) — Alchimie , la plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques, publie son calendrier financier indicatif pour l'exercice 2023. Les communiqués seront diffusés après clôture des marchés aux dates suivantes...

- 31 janvier 2023 : Chiffre d'affaires annuel 2022

- 25 avril 2023 : Résultats annuels 2022

- 7 juin 2023 : Assemblée Générale

- 17 octobre 2023 : Résultats semestriels 2023.