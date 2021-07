Alchimie : -10% après les annonces !

(Boursier.com) — Alchimie chute de 10% ce mercredi à 13,38 euros, alors que le groupe a annoncé la publication de son chiffre d'affaires semestriel à 15,6 ME, en hausse de 14%. La progression du chiffre d'affaires Vidéo est de +22% vs S1 2020...

La consolidation de l'activité est matérialisée par le lancement de 40 chaînes sur la période, portant l'offre totale à 106 chaînes, et près de 400.000 abonnés à fin juin...

Une publication inférieure aux attentes... Le management explique la faiblesse de la dynamique de croissance par une progression limitée du nombre d'abonnés (390k à fin juin soit +18% vs fin 2020), un mix défavorable avec le décalage du lancement de plusieurs chaînes majeures et une période consacrée essentiellement à la consolidation des fondamentaux (catalogue, internationalisation, etc.) et plus faiblement à l'acquisition des abonnés...

Le décalage de plusieurs contrats majeurs de co-création et de distribution (incertitudes liées au COVID, lenteur des acteurs non digitaux) pourrait amener le groupe à réévaluer ses objectifs. Un point plus précis sur les objectifs stratégiques et la roadmap sera établi en septembre à l'occasion du retour du CEO fondateur...

Portzamparc souligne que le retard pris sur le plan de marche l'amène à réviser ses perspectives de croissance (décalage d'environ un an sur nos prévisions initiales) "où nous intégrons un décollage plus tardif des chaînes à fort potentiel"..."Nous restons cependant convaincus par la pertinence de l'offre et le potentiel sur le marché US... Nous ajustons notre TP de 33,8 à 26 euros (abaissement du scénario + baisse des comparables) et confirmons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.