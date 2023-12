(Boursier.com) — Albioma va valoriser les résidus de déchets ménagers, afin de produire de l'électricité dans la centrale de Bois-Rouge, à La Réunion.

Les communautés de communes du Nord et de l'Est de l'Île de La Réunion ont décidé, depuis plusieurs années, de mettre fin au tout enfouissement et d'entrer dans une logique d'économie circulaire. Aussi, sur délibération de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) du 16 novembre 2023, Albioma a obtenu le feu vert pour la valorisation énergétique du combustible solide de récupération (CSR) issu du centre de valorisation multi-filières des déchets de la société Inovest à Sainte-Suzanne.

Sur le site de Bois-Rouge, une chaudière dédiée permettra de valoriser, chaque année, près de 70.000 tonnes de ce produit à haute qualité énergétique.

Cette solution sera effective fin 2026 et permettra, au-delà de constituer une ressource locale, favorisant l'économie circulaire, de contribuer à l'autonomie énergétique du territoire.

"Albioma se réjouit de la délibération de la CRE. S'inscrivant dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la valorisation énergétique de combustibles issus du tri de déchets était devenue une nécessité, à l'heure où les centres d'enfouissement de La Réunion arrivent à saturation. Albioma mettra en place une chaudière pour que ce nouveau combustible puisse dorénavant fournir de l'électricité supplémentaire fin 2026, tout en rendant un service au territoire, favorisant l'économie circulaire et contribuant à augmenter l'autonomie énergétique de La Réunion. Le Groupe travaillait depuis plusieurs années avec les différentes parties prenantes sur une solution répondant aux contraintes de réduction du volume de déchets, de production d'une électricité locale et d'intégration industrielle sur le site de Bois-Rouge, respectant les normes environnementales les plus strictes", assure Pascal Langeron, Directeur général adjoint d'Albioma, en charge de la zone Océan Indien.