Albioma : Succès de l'Offre Publique d'Achat amicale initiée par KKR, qui détiendra 83,44% du capital à l'issue de la première période d'offre

(Boursier.com) — Albioma et KKR annoncent les résultats de l'Offre Publique d'Achat amicale sur l'ensemble des titres d'Albioma publiés par l'Autorité des marchés financiers à la suite de la clôture de l'Offre intervenue le 27 juillet 2022.

A l'issue de la clôture de l'Offre initiée par KKR sur l'ensemble des titres d'Albioma, KKR détiendra 27.049.985 actions, représentant 83,44% du capital et 83,44% des droits de vote d'Albioma, et 551.205 BSAAR, soit 99,95% des BSAAR en circulation1. Etant précisé que ces chiffres s'entendent hors auto-détention par Albioma (0,45% du capital) et hors actions de performance en période de conservation qui pourront faire l'objet d'accords de liquidité (0,63% du capital).

Albioma et KKR se félicitent du large succès de cette première période d'offre. Le Conseil d'Administration avait rendu le 30 mai 2022, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'Offre jugeant celle-ci conforme aux intérêts du Groupe, de ses actionnaires et de ses salariés.

Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera prochainement rouverte, aux mêmes prix, soit 50 EUR par action et 29,10 euros par BSAAR, afin de permettre aux actionnaires et aux porteurs de BSAAR qui n'ont pas encore apporté leurs titres de le faire.

Albioma attire l'attention des actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur sur le fait qu'ils doivent demander à leur intermédiaire financier la conversion de ces titres sous la forme nominative administré ou au porteur afin de pouvoir les apporter à l'Offre réouverte. (Pour plus d'information suivre ce lien : https://www.albioma.com/finance/offre-publique-dachat/)

Le règlement-livraison de l'Offre interviendra le 11 août 2022.