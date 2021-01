Albioma : se lance dans la géothermie par croissance externe en Turquie

Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Albioma se lance dans la géothermie avec l'acquisition de la centrale de Gümüsköy (13 MW bruts) en Turquie. L'opération a été finalisée par l'acquisition d'une part majoritaire (75%) de la société de production d'électricité à partir de géothermie, Gümüsköy (région d'Izmir). Les 25% restent acquis par la société Egesim, prestataire industriel reconnu de ce secteur en Turquie. Il s'agit de la première centrale de production d'électricité à partir de géothermie du Groupe.

L'acquisition de cette centrale signe l'entrée d'Albioma dans un nouveau métier à forte valeur ajoutée technique, complémentaire à ses métiers historiques de la biomasse et du solaire. Totalement en lien avec les orientations stratégiques annoncées par Albioma, qui a pour ambition d'atteindre d'ici 2030 une part d'énergie renouvelable de son mix entre 95% et 100%, ce cap permet au Groupe de diversifier son mix de production.

Avec plus de 1.600 MW de puissance installée, la Turquie se place au 4e rang mondial en terme de puissance installée pour la production par géothermie et possède un fort potentiel de développement. La centrale de Gümüsköy (13 MW bruts) a été mise en service en 2013 et produit de l'électricité à partir d'une licence d'exploitation expirant à l'horizon 2040 (avec possibilité d'extension pour une période de 10 ans supplémentaires) et de 4 puits de production.