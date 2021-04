Albioma : sans surprise ?

(Boursier.com) — Albioma monte de 0,7% ce jeudi à 39,20 euros, alors qu'au 1er trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti retrait limité de 4% à 126 ME. Ce repli résulte principalement des arrêts programmés réalisés sur ce trimestre, représentant 146 jours d'arrêts de tranche au 1er trimestre 2021 contre 31 jours au 1er trimestre 2020. Une partie des arrêts de maintenance annuelle avaient en effet été reportés en raison de la crise sanitaire.

La société constate aussi des arrêts techniques fortuits sur une centrale réunionnaise...

Le chiffre d'affaires est toutefois soutenu par la contribution supplémentaire liée à l'effet année pleine de la prime conversion du Moule 3 et la bonne performance de la centrale géothermique de Gümüsköy en ligne avec les attentes, détenue par le groupe depuis le 26 janvier dernier.

"L'effet de base défavorable lié aux arrêts de maintenance était attendu et ne remet pas en cause notre scénario annuel" commente Portzamparc qui vise un cours de 48 euros avec un avis à "Renforcer".