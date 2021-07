Albioma : résultats semestriels stabilisés

Albioma : résultats semestriels stabilisés









Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Albioma confirme la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2021 (+7% à 267,7 ME), grâce aux contributions de la centrale convertie à la biomasse en Guadeloupe (ALM3) et de la centrale géothermique en Turquie. Les résultats sont stables en raison d'arrêts de maintenance programmés : EBITDA (-1% à 99,4 ME) et bénéfice net (-4% à 23,5 ME).

Le groupe confirme ses objectifs d'EBITDA de 206 à 216 millions d'euros et de résultat net part du groupe de 53 à 59 millions d'euros pour l'exercice 2021 (hors effets potentiels de la Loi de Finances 2021 concernant la révision des tarifs photovoltaïques S06-S10).

L'article 54 sexies de la loi de finances 2021 votée le 16 décembre dernier prévoit en effet la possibilité d'une révision à la baisse des tarifs des contrats d'achat solaires signés entre 2006 et 2010. Les textes d'application précisant le niveau de baisse devraient être publiés très prochainement. Pour le groupe, les installations concernées en théorie par la mesure représentent jusqu'à 57 MWc et environ 6% du chiffre d'affaires. À titre indicatif, une baisse de 10% des tarifs conduirait à une perte d'EBITDA de 2 à 3 millions d'euros en année pleine. Une dépréciation des actifs concernés pourrait également s'avérer nécessaire. " Selon le dernier projet de décret, parmi nos installations concernées, seules quelques installations au sol seraient significativement impactées ", précise Albioma.

La trésorerie consolidée, y compris les dépôts de garantie, reste à un niveau élevé à 115 millions d'euros. Albioma estime ainsi conserver des moyens adaptés à la poursuite de son développement.