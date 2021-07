Albioma : rendez-vous pris !

Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Suite à l'annonce du Ministère de la Transition Écologique, Albioma a annoncé avoir remporté une puissance agrégée de 12 MWc lors la quatrième période de l'appel d'offre "CRE 4 PV" portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (ZNI).

Cette puissance se répartit sur 23 projets, situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe.

Sur l'ensemble de l'appel d'offre (soit cinq périodes de soumission depuis avril 2020), le groupe confirme son statut de leader du photovoltaïque en Outre-mer, avec le gain total de 40 MWc. La construction de ces projets est prévue à partir de 2022.

"Finegreen annonçait en fin de semaine dernière qu'Albioma avait été le développeur qui s'était vu attribué le plus de projets sur cet appel d'offre, devant TotalEnergies et Akuo Energy. Albioma exploite plus de 100 MW en solaire et va accélérer son développement, fort de 40MW remportés depuis avril 2020" commente Portzamparc qui rappelle que les résultats du S1 qui seront publiés la semaine prochaine "seront l'occasion de faire le point sur le projet de révision des anciens tarifs de rachat d'électricité solaire envisagé par le gouvernement". En attendant, l'analyste reste à "renforcer" en visant un cours de 46 euros. Le titre recule ce lundi de 1,5% à 33,50 euros.

Les résultats du premier semestre seront publiés le 28 juillet après bourse...