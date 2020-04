Albioma remporte 17 MWc de projets solaires en Corse et Outre-mer

Albioma remporte 17 MWc de projets solaires en Corse et Outre-mer









(Boursier.com) — Albioma a remporté une puissance agrégée de 17 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental portant sur des " projets photovoltaïques au sol et en toitures dans les zones non interconnectées (ZNI) en Corse et dans les territoires d'Outre-mer " de juillet 2019.

Cette puissance se répartit sur 27 projets (8 avec stockage et 19 sans stockage), situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : la Réunion, Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe.

La construction de ces projets est prévue à partir de 2021.