Albioma remporte 12 MWc de projets solaires en France

Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12,1 MWc lors des appels d'offres gouvernementaux portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dans les zones non interconnectées (ZNI) pour l'un, et en métropole (Innovation 3e période) pour l'autre.

17 projets d'une puissance totale de 7,6 MWc (en toiture, avec stockage), ont été désignés lauréats de l'appels d'offres ZNI d'août 2020. Ces projets sont situés à La Réunion, en Martinique et à la Guadeloupe.

Un projet de 4,5 MWc (au sol, sans stockage), dans l'Aude, a été récompensé lors de la 3e période de l'appel d'offres Innovation de juin 2020.

La construction de ces installations est prévue à partir de 2021.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2020 le 4 mars 2021 (avant bourse).