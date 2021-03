Albioma : quelles sont les positions de la CDC ?

Albioma : quelles sont les positions de la CDC ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 mars à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 11 mars 2021, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Albioma. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire de plusieurs sociétés 3.133.284 actions Albioma représentant autant de droits de vote, soit 9,9% du capital et des droits de vote de la société.

- CDC (à titre direct) : pas de détention

- CDC Croissance : 1.435.685 actions représentant 4,54% du capital

- Bpifrance Investissement (en sa qualité de société de gestion du fonds ETI 2020) : 1.604.899 actions représentant 5,07% du capital

- CNP Assurances : 92.700 actions représentant 0,29% du capital

- Total CDC : 133.284 actions représentant 9,90% du capital.

Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Albioma détenues à titre de collatéral par la société CNP Assurances.