Albioma : prises de profits

Crédit photo © Albioma

(Boursier.com) — Albioma redonne plus de 3% ce lundi, de retour à 48,40 euros sur des prises de profits dans un marché boursier plus prudent, malgré Oddo BHF qui a rehaussé son objectif de cours de 50 à 60 euros en étant à l'achat' sur le dossier. Les trois principaux axes stratégiques de développement du groupe restent la transition énergétique pour sortir des énergies fossiles, l'internationalisation à l'instar des développements au Brésil et les énergies renouvelables avec le solaire.

La forte résilience du modèle d'Albioma se confirme et la politique de distribution de dividende a été confirmée...