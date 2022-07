Albioma : précisions sur le capital

(Boursier.com) — La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 15 juillet, par suite d'une restitution d'actions Albioma détenues à titre de collatéral par la société CNP Assurances, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Albioma. CDC détient à cette date, indirectement, 3.060.476 actions Albioma représentant autant de droits de vote, soit 9,45% du capital et des droits de vote de la société.

Par ailleurs, par courrier reçu le 21 juillet à l'AMF, Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Albioma. La Banque Centrale de Norvège détient 1.738.715 actions Albioma représentant autant de droits de vote, soit 5,37% du capital et des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Albioma détenues à titre de collatéral.