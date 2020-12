Albioma : peu de réaction

Albioma : peu de réaction









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Albioma recule de 0,5% ce mardi à 40,70 euros, alors que le groupe a annoncé le succès de son premier Sustainability-Linked Euro PP, d'un montant significatif de 100 millions d'euros. Ce placement privé est composé de 2 tranches à respectivement 7 et 8 ans, souscrites par des investisseurs institutionnels de premier plan. Les fonds levés seront utilisés pour refinancer l'Euro PP existant et pour les besoins de financement généraux du Groupe à moyen terme, afin d'accompagner Albioma dans la réalisation de son programme d'investissement. Ce financement, excédant de 20 millions d'euros le précédent Euro PP mis en place par le Groupe en 2014 et arrivant à échéance le 8 décembre 2020, témoigne de la dynamique de croissance dans laquelle s'inscrit l'entreprise et de la solidité de ses fondamentaux.

Avec la mise en place de ce financement, Albioma renforce son engagement stratégique en faveur de la transition énergétique, qui constitue l'un des piliers essentiels de sa stratégie de développement. "Cet emprunt, d'un montant significatif, refinancera notamment l'Euro PP existant (80 ME, échéance 2020) et s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique d'Albioma" commente Sobrement Portzamparc qui vise un cours de 46,60 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.