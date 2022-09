Albioma : par ici la sortie

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat initiée par Kyoto BidCo et visant les Actions et les BSAAR d'Albioma, qui s'est déroulée du 23 juin au 27 juillet 2022 (inclus) et qui a été rouverte du 8 août au 9 septembre (inclus), Kyoto BidCo détient directement :

- 29.887.142 actions représentant autant de droits de vote, soit 92,19% du capital et des droits de vote de la société,

- et 551.428 BSAAR représentant 99,99% des BSAAR en circulation.

Les conditions requises pour réaliser la procédure de retrait obligatoire visant les Actions et les BSAAR de la société sont remplies. Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 50 euros par action et 29,10 euros par BSAAR, étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 13 octobre et portera sur les 2.183.522 actions et 50 BSAAR de la société non détenus, directement ou indirectement, par Kyoto BidCo, à l'exception des 144.853 actions auto-détenues par Albioma et des 204.709 Actions de Performance. La suspension de la cotation des actions et des BSAAR est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Le retrait obligatoire et la date de radiation des actions et des BSAAR de la société du marché réglementé d'Euronext Paris, interviendront également, le 13 octobre.