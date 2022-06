Albioma : ouverture de l'offre publique d'achat de KKR

(Boursier.com) — L 'OPA déposée par KKR visant les actions et les BSAAR Albioma est jugée conforme par l'AMF. Le prix de 50 euros par action (dividende de 0,84 euro détaché) fait ressortir une prime de 51,6% sur le cours d'Albioma avant rumeurs de marché. L'expert indépendant a conclu que les conditions financières de l'offre étaient équitables pour les actionnaires et les porteurs de BSAAR. Le Conseil d'administration d'Albioma a jugé à l'unanimité l'offre favorable aux intérêts du groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes et recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres.

A la suite de l'obtention de l'ensemble des autorisations règlementaires requises, l'offre publique d'achat portant sur les actions et les BSAAR Albioma initiée par KKR ouvre ce jour. Le prix de l'Offre est de 50 euros par action Albioma (dividende de 0,84 euro détaché). Le prix des BSAAR a été fixé à 29,10 euros par bon de souscription Albioma.

Ayant pris connaissance des travaux du comité ad hoc, des conclusions de l'expert indépendant de l'avis du Comité de groupe et du rapport de l'expert-comptable désigné par le Comité de groupe, le Conseil d'administration d'Albioma a rendu le 30 mai 2022, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt du groupe, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommande ainsi aux actionnaires d'Albioma d'apporter leurs titres.

Bpifrance, actionnaire d'Albioma depuis 2016, continuera de soutenir Albioma en investissant aux côtés de KKR. La Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), actionnaire de référence de la Société, s'est engagée pour sa part à apporter à l'offre l'ensemble de ses actions Albioma représentant environ 6,04% du capital social et des droits de vote de la Société.

CDC Croissance, actionnaire d'Albioma à hauteur de 4,45% du capital, et Norges Bank, actionnaire d'Albioma à hauteur de 4,79% du capital, ont également déclaré à l'AMF leur intention d'apporter tout ou partie de leurs actions à l'offre.

La réalisation de l'Offre Publique d'Achat sera soumise, outre la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue, à une condition d'acceptation minimale selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01% du capital social et des droits de vote théoriques. KKR a l'intention, s'il vient à détenir au moins 90% du capital social et des droits de vote d'Albioma à la clôture de l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.