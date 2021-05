Albioma : les salariés peuvent souscrire avec une décote de 30%

(Boursier.com) — Albioma annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée aux salariés, dirigeants et anciens salariés adhérents à son plan d'épargne groupe en France et à son plan d'épargne groupe international au Brésil en France et au Brésil à compter du 5 mai.

Avec cette nouvelle opération, le groupe poursuit la mise en oeuvre de sa politique de renforcement de son actionnariat salarié à moyen/long terme.

Les salariés bénéficieront notamment d'une décote de 30% sur le cours de l'action.