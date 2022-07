Albioma : L'OPA en cours se termine ce soir

(Boursier.com) — Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de Albioma est en forte progression à +23 % par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net est en baisse de 9% à 21,4 ME.

Le groupe a confirmé ses objectifs d'EBITDA de 210 à 220 ME et de résultat net part du Groupe de 52 à 60 ME pour l'exercice 2022, hors frais de transaction en cas de réussite de l'Offre publique d'achat amicale en cours.

Portzamparc parle de résultats solides et de confirmation des guidances. L'OPA en cours se termine ce soir... En cas d'obtention de 90% du capital et des droits de vote, KKR a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire. "Le prix de l'offre nous semble assez peu généreux, au regard des fondamentaux de la société, de son virage en cours vers le 100% renouvelable et de la croissance

attendue des résultats à partir de 2023" souligne l'analyste. Selon Factset, les objectifs de cours des analystes se situaient avant offre entre 45,6 et 59 euros avec une moyenne de 52,9 euros. Le titre recule de 0,3% à 49,90 euros ce mercredi.