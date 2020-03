Albioma : l'EBITDA de l'exercice progresse de 12% à 182,9 ME

Albioma : l'EBITDA de l'exercice progresse de 12% à 182,9 ME









(Boursier.com) — Albioma publie un CA qui progresse de 18%, à 505,7 millions d'euros (+19% hors effet prix des combustibles) grâce à la contribution des nouvelles installations : Galion 2 à la Martinique, la turbine à combustion de Saint-Pierre, à La Réunion et Esplanada au Brésil, à la hausse des primes fixes liée à l'indexation contractuelle, aux avenants aux contrats signés avec EDF, aux effets périmètre en lien suite à l'acquisition d'Eneco. Ces éléments viennent compenser les baisses contractuelles des primes fixes historiques des centrales de La Réunion.

En lien avec l'évolution du chiffre d'affaires, l'EBITDA de l'exercice progresse de 12% à 182,9 millions d'euros. Le Résultat net pdg s'établit à 44,1 ME.

La dette financière brute consolidée est en augmentation notamment à la suite des levées de dette destinées au financement des projets (IED, conversion biomasse, nouvelles centrales photovoltaïques) et au refinancement par une nouvelle dette projet sans recours des actifs solaires acquis à la suite du rachat de la filiale française d'Eneco. Elle s'élève à 938 millions d'euros à fin 2019, contre 846 millions d'euros à la fin de l'exercice 2018. La dette projet est de 834 millions d'euros (contre 708 millions d'euros à fin 2018). Le ratio dette nette/EBITDA 12 mois glissants s'améliore à 4,3 x au 31 décembre 2019 (comparé à 4,6 x au 31 décembre 2018).

La trésorerie du Groupe, incluant les dépôts de garantie, s'élève à 165 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 98 millions d'euros au 31 décembre 2018. La dette financière nette consolidée est de 773 millions d'euros (contre 747 millions d'euros à fin 2018).

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action, en hausse de 8% par rapport à 2019, avec option pour le paiement de 50% en actions nouvelles. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une politique de croissance du dividende avec un objectif de distribution de l'ordre de 50% du résultat net part du Groupe hors exceptionnels.

Pour 2020, le Groupe annonce des objectifs d'EBITDA de 200 à 210 millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 48 à 54 millions d'euros (hors effets éventuels liés au coronavirus).

Le Groupe envisage d'engager entre 450 et 650 millions d'euros d'investissements sur la période 2020-2023 en conservant une structure financière solide.

"Nous publions ce jour des résultats solides, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 505,7 millions d'euros et un EBITDA en croissance de 12% à 182,9 millions d'euros. Ces résultats témoignent du savoir-faire de nos équipes et de la robustesse d'Albioma sur la durée grâce aux bonnes performances de nos centrales thermiques et solaires, associées à une excellente année opérationnelle pour les nouvelles installations biomasse du Groupe, en Outre-mer et au Brésil. Fin 2019, la part d'énergie renouvelable dans notre mix s'élève à 67%. En lien avec les objectifs définis lors des Accords de Paris, notre Groupe poursuivra sa dynamique en faveur d'une activité toujours plus respectueuse de l'environnement, pour atteindre un mix énergétique d'au moins 80% de renouvelable en 2023, notamment grâce à la conversion 100% biomasse de nos centrales thermiques des DOM, déjà engagée en Guadeloupe. La nette progression de notre performance extra-financière a été reconnue par un gain de 8 points sur notre notation Vigeo-Eiris, qui nous fait intégrer le Top 20 de notre secteur", commente Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020, le 27 avril 2020 (après bourse).