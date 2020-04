Albioma grimpe après la confirmation des objectifs

Albioma grimpe après la confirmation des objectifs









Crédit photo © Société Albioma

(Boursier.com) — Albioma grimpe de 5,4% à 31,1 euros en ce début de séance, soutenu par l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 130,9 ME, en hausse de 13% et de +17% hors effet prix des combustibles. La résilience de son modèle économique a par ailleurs permis au management de confirmer ses objectifs 2020 d'EBITDA de 200 à 210 millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 48 à 54 millions d'euros (hors nouveaux effets liés au coronavirus).

Portzamparc évoque une publication très rassurante sur l'effet du Covid-19. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 33 euros. Oddo BHF confirme également son conseil 'achat' et sa cible de 34 euros.