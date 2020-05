Albioma : Frédéric Moyne reconduit ; dividende en vue

(Boursier.com) — L'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Albioma, réunie le 29 mai à huis clos compte tenu de l'épidémie de Covid-19, a approuvé à une très large majorité l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. L'enregistrement de la séance, le résultat détaillé des votes et les informations relatives au quorum seront disponibles sous peu sur le site Internet de la société.

Renouvellement du mandat de Frédéric Moyne

Dans la continuité de sa décision du 27 mai 2019 de réunir les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général et de confier les fonctions de Président du Conseil d'administration à Frédéric Moyne, le Conseil d'administration, en marge de l'Assemblée générale, a décidé de renouveler le mandat de Directeur Général de ce dernier pour une durée de 4 ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer, en 2024, sur les comptes de l'exercice 2023.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé la mise en distribution d'un dividende de 0,70 euro par action. Ce dividende sera porté à 0,77 euro pour les actionnaires justifiant d'une inscription continue de leurs actions au nominatif depuis le 1er janvier 2018, dans la limite de 0,5% du capital.

Les actionnaires disposeront, du 15 juin au 2 juillet inclus si leurs titres sont inscrits au nominatif pur, ou au 6 juillet dans les autres cas, d'une option pour le paiement de la moitié de leur dividende en actions nouvelles, qui seront émises au prix unitaire de 27,77 euros. Le solde du dividende sera versé en numéraire.

Le paiement du dividende et la livraison éventuelle des actions nouvelles interviendront le 10 juillet 2020.