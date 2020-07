Albioma : forte hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2020, Albioma fait état d'une activité en hausse de 4% à 250,7 ME.

La société affiche une forte hausse de l'EBITDA à +19% soit 100,4 ME et du RNPG à 24,4 ME, +34%.

Le groupe confirme ses objectifs d'EBITDA de 200 à 210 ME et de résultat net part du Groupe de 48 à 54 ME pour l'exercice 2020 sur la base d'une prise en compte de la force majeure ALM3 et hors nouveaux effets liés au coronavirus.