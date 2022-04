Albioma et KKR concluent un accord stratégique en vue d'une offre publique d'achat amicale

(Boursier.com) — Albioma et KKR ont conclu un accord stratégique en vue d'une offre publique d'achat amicale.

Le prix de l'offre est de 50 euros par action, auquel s'ajoute le dividende de 0,84 euro qui sera en conséquence payé exclusivement en numéraire.

L'offre, réalisée au travers de l'activité infrastructure de KKR, vise à accompagner et accélérer la stratégie de transition énergétique d'Albioma dans l'Outre-Mer français et son expansion internationale.

L'offre représente une prime de 51,6% par rapport au cours de clôture de l'action Albioma le 7 mars 20221 avant rumeurs de marché, et de 46,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois. Le Conseil d'administration d'Albioma accueille favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, à la suite de discussions approfondies sur la stratégie et les perspectives industrielles.

Bpifrance, actionnaire d'Albioma depuis 2016, a l'intention de continuer à soutenir Albioma en investissant aux côtés de KKR.

KKR soutient pleinement la stratégie du Groupe qui permettra d'atteindre près de 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030.

KKR travaillera en étroite collaboration avec les équipes en place en préservant l'identité, les emplois et la culture d'entreprise d'Albioma.

Albioma réunira rapidement le comité de groupe pour initier la procédure de consultation.

KKR a une solide expérience en matière d'investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables ainsi qu'une présence importante en France avec 10 milliards d'euros investis à ce jour.

Frédéric Moyne, Président Directeur Général d'Albioma, a déclaré : "L'offre de KKR atteste de la pertinence de la vision d'Albioma, de la qualité d'exécution de la stratégie et de la force de notre positionnement, notamment en Outre-mer français. Elle témoigne également de la transformation réussie du Groupe au service de la transition énergétique grâce à l'engagement constant de nos équipes, qui sera poursuivie et renforcée avec l'appui de KKR. Le Conseil d'administration accueille favorablement cette offre et a désigné un comité ad hoc composé majoritairement d'administrateurs indépendants afin d'en évaluer les termes, dans l'intérêt de tous les actionnaires et de toutes les parties prenantes du Groupe."

Vincent Policard, associé et co-responsable de l'activité infrastructure européenne chez KKR, a commenté : "La transition énergétique nécessite des investissements majeurs à long terme. Aux côtés de Frédéric Moyne et de l'ensemble de l'équipe d'Albioma, KKR s'engage à accélérer la transition énergétique en Outre-mer et à l'international, tout en augmentant de manière significative les énergies renouvelables dans le mix énergétique pour faciliter la sortie des combustibles fossiles. L'activité infrastructure de KKR dispose des capitaux, de l'expertise en énergies renouvelables et d'une présence mondiale pour soutenir la trajectoire 2030 d'Albioma."