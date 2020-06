Albioma entrera dans l'indice SBF 120 le 19 juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le conseil scientifique des Indices a pris la décision d'inclure Albioma dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette décision prendra effet à compter du 19 juin 2020, après clôture du marché.

"L'entrée dans cet indice de référence, qui regroupe les 120 premières valeurs de la place de Paris en termes de capitalisation boursière et de liquidité, représente une nouvelle étape importante pour Albioma qui pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue auprès de la communauté financière" commente le groupe.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma, déclare : "Nous avons le grand plaisir d'apprendre notre entrée dans l'indice de référence SBF 120, qui témoigne de l'intérêt des investisseurs pour la stratégie de transition énergétique dans laquelle le Groupe est engagé depuis plusieurs années. La crédibilité de notre trajectoire, visant plus de 80% de renouvelable en 2023 dans notre mix énergétique, la solidité de nos résultats et de notre rentabilité, nos perspectives de développement et le professionnalisme de nos équipes sont reconnus par le marché. Avec une capitalisation d'1 milliard d'euros en forte croissance soutenue par une liquidité élevée, nous changeons de statut boursier et donnons ainsi à la transition énergétique une visibilité supplémentaire."

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2020, le 27 juillet 2020 (après bourse).