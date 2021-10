Albioma : du solide !

(Boursier.com) — Albioma remonte de 2,1% à 35,50 euros ce jeudi, alors que sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 417,4 ME, en hausse de 11% par rapport à 2020, notamment grâce à l'effet année pleine de la centrale convertie à la biomasse en Guadeloupe et aux excellentes performances des installations thermiques au Brésil. Il intègre également le chiffre d'affaires de la société Gümüsköy en Turquie, consolidée depuis le 26 janvier dernier, ainsi que la forte hausse du prix des combustibles dans un contexte de reprise économique mondiale sans effet direct sur la marge compte tenu de l'indexation contractuelle des prix de vente de l'électricité sur le coût du combustible.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est établi à 149,7 ME, en hausse de 19% par rapport au 3e trimestre 2020. Albioma a confirmé au passage ses objectifs 2021 d'EBITDA avec une fourchette 206-216 ME et de résultat net part du Groupe à 53-59 ME.

Portzamparc parle d'une "publication solide" : "Albioma va retrouver la croissance des résultats au S2 et celle-ci se poursuivra dans les années à venir... La confirmation d'un impact financier limité de la révision des tarifs solaires serait un catalyseur positif. Notre hypothèse (1 ME d'impact en 2021, 7,5 ME par an les années suivantes) nous semble conservatrice ; une bonne surprise est possible" estime l'analyste qui vise un cours de 41 euros avec un avis à "renforcer".