Albioma : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — A l'issue de l'Offre Publique d'Achat de KKR, Albioma annonce plusieurs nominations par voie de cooptation au sein de son Conseil d'administration afin de refléter l'évolution de son actionnariat.

Le Conseil d'administration, présidé par Frédéric Moyne, a pris acte des démissions de leurs fonctions d'administrateurs de Frank Lacroix, Jean-Carlos Angulo et de la société Bpifrance Investissement, représentée par Sébastien Moynot, et a coopté 3 nouveaux membres en les personnes de Vincent Policard (48 ans), Ryan Miller (37 ans) et Shreya Malik (36 ans).

Conformément à l'accord d'investissement conclu le 13 mai 2022, Bpifrance sera nommée membre du comité de surveillance de Kyoto TopCo, une entité contrôlant Kyoto BidCo, l'initiateur de l'offre qui contrôlera Albioma à compter du règlement-livraison de l'offre, le 11 août 2022.

Suite au renouvellement dans la composition du Conseil d'administration, qui prendra effet le 11 août, le Conseil d'administration d'Albioma sera composé de 7 membres : Frédéric Moyne, président du Conseil ; Pierre Bouchut ; Florence Lambert ; Shreya Malik ; Ryan Miller ; Vincent Policard ; Ulrike Steinhorst.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma, "remercie vivement Jean-Carlos Angulo, Frank Lacroix et Sébastien Moynot pour leur engagement et la qualité de leur travail durant toute la durée de leurs mandats".