Albioma : coup de pouce









(Boursier.com) — Albioma monte de 0,7% ce vendredi, à 27,45 euros, alors que la société a remporté une puissance agrégée de 17 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental portant sur des " projets photovoltaïques au sol et en toitures dans les zones non interconnectées (ZNI) en Corse et dans les territoires d'Outre-mer " de juillet 2019. Cette puissance se répartit sur 27 projets (8 avec stockage et 19 sans stockage), situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : la Réunion, Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe.

La construction de ces projets est prévue à partir de 2021.

"Albioma continue à étoffer son parc solaire, en complément d'offre", souligne Portzamparc dans une note. L'analyste vise un cours de 32,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.