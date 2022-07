Albioma : baisse de 9% du résultat net

(Boursier.com) — Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de Albioma est en forte progression à +23 % par rapport au premier semestre 2021.

Le résultat net baisse de 9% à 21,4 ME.

Le Groupe confirme ses objectifs d'EBITDA de 210 à 220 ME et de résultat net part du Groupe de 52 à 60 ME pour l'exercice 2022, hors frais de transaction en cas de réussite de l'Offre publique d'achat amicale en cours.