Albioma au plus haut depuis la fin 2008 !

Albioma au plus haut depuis la fin 2008 !









(Boursier.com) — Albioma grimpe encore de 2,7% à 34 euros ce mercredi, au plus haut depuis la fin 2008, après avoir publié un CA qui a progressé de 18%, à 505,7 millions d'euros (+19% hors effet prix des combustibles) grâce à la contribution des nouvelles installations : Galion 2 à la Martinique, la turbine à combustion de Saint-Pierre, à La Réunion et Esplanada au Brésil, à la hausse des primes fixes liée à l'indexation contractuelle, aux avenants aux contrats signés avec EDF, aux effets périmètre en lien suite à l'acquisition d'Eneco. Ces éléments viennent compenser les baisses contractuelles des primes fixes historiques des centrales de La Réunion.

En lien avec l'évolution du chiffre d'affaires, l'EBITDA de l'exercice a progressé de 12% à 182,9 millions d'euros. Le Résultat net pdg s'établit à 44,1 ME.

Parmi les dernières notes de brokers, Gilbert Dupont qui vise un cours de 38 euros, contre 35,5 euros auparavant, reste malgré tout sur un avis à "réduire". La dette financière brute consolidée est en augmentation notamment à la suite des levées de dette destinées au financement des projets (IED, conversion biomasse, nouvelles centrales photovoltaïques) et au refinancement par une nouvelle dette projet sans recours des actifs solaires acquis à la suite du rachat de la filiale française d'Eneco. Elle s'élève à 938 millions d'euros à fin 2019, contre 846 millions d'euros à la fin de l'exercice 2018. La dette projet est de 834 millions d'euros (contre 708 millions d'euros à fin 2018). Le ratio dette nette/EBITDA 12 mois glissants s'améliore à 4,3 x au 31 décembre 2019 (comparé à 4,6 x au 31 décembre 2018). La trésorerie du Groupe, incluant les dépôts de garantie, s'élève à 165 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 98 millions d'euros au 31 décembre 2018. La dette financière nette consolidée est de 773 millions d'euros (contre 747 millions d'euros à fin 2018).

Dividende à l'appui

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action, en hausse de 8% par rapport à 2019, avec option pour le paiement de 50% en actions nouvelles. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une politique de croissance du dividende avec un objectif de distribution de l'ordre de 50% du résultat net part du Groupe hors exceptionnels.

Pour 2020, le Groupe annonce des objectifs d'EBITDA de 200 à 210 millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 48 à 54 millions d'euros (hors effets éventuels liés au coronavirus). Albioma envisage d'engager entre 450 et 650 millions d'euros d'investissements sur la période 2020-2023 en conservant une structure financière solide... L'analyste spécialiste du dossier chez Portzamparc parlait hier de résultats et de guidance "très solides"..."Les investissements (450 à 650 ME d'ici 2023) vont continuer à porter les résultats" selon lui.