Albioma : au chaud !

Albioma : au chaud !









(Boursier.com) — Albioma monte de 0,9% ce lundi à 29,40 euros, alors que le groupe a annoncé la mise en service industriel de l'installation du Stade de l'Est, située sur la commune de Saint-Denis, à La Réunion, d'une puissance de 1,25 MWc et d'une capacité de stockage de 1,33 MWh.

Le projet du Stade de l'Est Jean Ivoula est lauréat de l'appel d'offres 2016 de la Commission de Régulation de l'Énergie portant sur la réalisation et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage d'énergie, situées dans les zones non interconnectées (ZNI). Le projet présenté en 2015 à la CRE devait justifier d'un caractère innovant pour être lauréat, notamment sur des composantes de prévision de production, de stockage et de contrôle commande.

Pleine puissance

La implantée stade, d'usage. Affichant 1,25 MWc, équipée d'énergie LI-Ion d'une capacité 1,33 MWh. Au-delà batteries, l'énergie journée (entre 19 21h) ; déployée l'intermittence classiques, journée (passages nuageux, altération météorologiques) d'en prévisibilité.

En outre, centrale, composée 4.200 panneaux, équipée d'un système l'énergie d'informer réseau délivrée réel. "Albioma d'étoffer (>100MW), même si les constructions sont aujourd'hui à l'arrêt" souligne Portzamparc qui vise un cours de 32,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.