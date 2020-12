Albioma : annonce bien reçue !

(Boursier.com) — Albioma monte de 1,7% à 42,20 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé abandonner totalement le charbon sur son site historique de Bois-Rouge à La Réunion. Après délibération, la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a validé, le 3 décembre, la compensation induite par la signature d'un avenant au contrat d'achat d'électricité signé par EDF pour la conversion à la biomasse de la centrale.

Les travaux de conversion débuteront dès 2021 pour que la centrale fonctionne 100% à la biomasse au second semestre 2023, en privilégiant les gisements locaux de biomasse disponibles (bagasse, bois forestier, bois d'élagage, etc.), complétés par des granulés de bois importés issus de forêts certifiées type FSC et PEFC, dont la procédure de traçabilité sera en conformité avec le règlement bois UE (RBUE).

A terme, la conversion fera passer la part renouvelable du mix énergétique de La Réunion de 35% à 51% et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 640.000 tonnes équivalent CO2 par an, soit une baisse de 84% des émissions directes par rapport au fonctionnement actuel de la centrale.

Prolongation du contrat de vente d'électricité jusqu'en 2043

"Ce à ENR énergétique d'Albioma >80% 2023, >90% en 2025 et près de 100% en 2030" commente Portzamparc qui souligne que du point de vue économique, "c'est également une bonne nouvelle car les investissements seront significatifs (? 150 ME selon nous) mais bien rémunérés (taux de rémunération du capital de 8,3%, soit TRI d'environ 15%) et s'accompagnent d'une prolongation de la maturité du contrat (2043 vs 2027) pour ABR1. La conversion des centrales Le Gol et Albioma Le Moule 1 et 2 sont prévues pour une mise en service en 2023/2024". Verdict : "Renforcer en visant un cours de 46,60 euros".