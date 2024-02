Albemarle dévisse à Wall Street

(Boursier.com) — Albemarle , géant de la production de lithium destiné aux batteries de véhicules électriques, dévisse de 5,6% avant bourse à Wall Street après avoir dévoilé une perte nette de 618 millions de dollars pour le quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont tout de même augmenté de 31%, atteignant un record de 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice net annuel a atteint 1,6 milliard de dollars, malgré le déficit du quatrième trimestre. L'Ebitda ajusté annuel a été de 2,8 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice ajusté par action a représenté 15,22$. Pour le quatrième trimestre, les ventes ont totalisé 2,4 milliards de dollars, mais l'Ebitda ajusté est donc ressorti en pertes de 315 millions de dollars.

"Les comptes d'Albemarle pour l'ensemble de l'année 2023 marquent la deuxième année de bénéfices la plus élevée de l'histoire de l'entreprise, rendue possible grâce à la concentration disciplinée de nos équipes mondiales", a déclaré Kent Masters, DG d'Albemarle. "Pour l'avenir, nous prenons des mesures pour améliorer notre flexibilité financière, tout en faisant progresser la croissance à court terme et en préservant des opportunités futures de création de valeur. En tant que leader mondial pour les marchés finaux que nous servons, nous restons confiants dans les projets de notre portefeuille et dans notre capacité à tirer parti de nos ressources de classe mondiale et de nos technologies de pointe".