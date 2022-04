Alan Allman Associates : une acquisition au Canada

(Boursier.com) — Alan Allman Associates annonce son expansion dans l'Est et l'Ouest du Canada via l'acquisition de la société sourcevolution.

Alan Allman Associates reprend 100% des actions de la société. "Ce rapprochement stratégique permettra à Alan Allman Associates d'accentuer sa position dans la province du Québec, Canada et de poursuivre sa stratégie d'expansion au Canada, notamment en Ontario", explique le Français qui ajoute que Sourcevolution apporte à l'Ecosystème une expertise hautement qualifiée dans la transformation digitale et ce, principalement au service du secteur financier.

Le chiffre d'affaires annuel en 2021 de la société sourcevolution s'est établi à 20,975 millions d'euros, soit 31,096 millions de dollars canadiens, et, projette un atterrissage à 28,451 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022, soit 38,042 millions de dollars canadiens.

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par Alan Allman Associés Canada Inc. La partie résiduelle, représentant 719 600 Euros (1 000 000 $CAD), est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 51 510 actions (opération de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de sourcevolution).