Alan Allman Associates toujours en forte croissance

(Boursier.com) — Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 84,5 millions d'euros (soit 115 millions de dollars canadiens) au 2ème trimestre 2022.

L'Europe continue sa progression avec une croissance de +51% portée par l'arrivée du groupe The Human Factory et de la société Jidoka en Belgique qui ont contribué à hauteur de 7 millions d'euros au 2ème trimestre soit 17% de la croissance du trimestre. En Amérique du Nord, le périmètre a plus que doublé de taille pour atteindre 42 millions d'euros (soit 57 millions de dollars canadiens) de chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2022 contre 16 millions d'euros (soit 24 millions de dollars canadiens) sur la même période en 2021. Deux sociétés canadiennes ont rejoint l'Ecosystème depuis le début de l'année 2022, à savoir Gurus Solutions et Sourcevolution contribuant pour près de 10 millions d'euros (soit 13,5 millions de dollars canadiens) au chiffre d'affaires de la période, soit 25% de la croissance du trimestre.

Sur les six premiers mois de son exercice 2022, Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 155 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens), à comparer au chiffre d'affaires sur la même période en 2021 de 83 millions d'euros (soit 124 millions de dollars canadiens).

Les sociétés ayant rejoint l'Ecosystème au cours du premier semestre ont contribué pour 22,5 millions d'euros (soit 31 millions de dollars canadiens3) au chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 sur un accroissement total de 79,9 millions d'euros (soit 111 millions de dollars canadiens3) soit 30% de la croissance du semestre.

Avec une croissance de +88,3%, l'Ecosystème maintient une bonne trajectoire en adéquation avec l'objectif de chiffre d'affaires annuel 2022 de 280 millions d'euros.