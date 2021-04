Alan Allman Associates sur la ligne de cotation de Verneuil Finance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext Paris s'apprête à accueillir Alan Allman Associates suite à la finalisation de l'opération de rapprochement entre Camahëal Finance et Verneuil Finance, entité déjà cotée.

Cette opération, annoncée le 9 octobre 2020, visait à apporter l'intégralité des titres détenus pas la holding Camahëal Finance dans la société Alan Allman Associates International à Verneuil Finance, société holding cotée sur Euronext Paris compartiment C.

L'ensemble des conditions suspensives relatives à l'opération étant levées, l'opération d'apport aboutit à l'attribution, à Camahëal Finance, de 40.629.326 actions ordinaires nouvelles ce 7 avril. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes le 9 avril.

Camahëal Finance détient 97,37% du capital et des droits de vote d'Alan Allman Associates.

Créé en 2009 par acquisitions successives de cabinets de conseil indépendants, et présent sur le continent européen et le continent américain, Alan Allman Associates est un écosystème multi marques, évoluant notamment dans le domaine de la transformation digitale. Jean-Marie Thual en est le Président Directeur Général. Il est ancien dirigeant de sociétés au sein d'Altran.

Les 21 cabinets de conseil experts, qui composent l'écosystème, proposent à leurs clients "des offres d'excellence et des solutions sur mesure innovantes, créatrices de richesse sur l'ensemble de leur chaine de valeur". Ils sont dotés chacun d'une forte expertise-métier, et positionnés sur des secteurs porteurs et résilients tels que l'environnement, la santé ou encore les services financiers.

L'écosystème Alan Allman Associates a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 millions d'euros, dont environ 40 % réalisés à l'international.