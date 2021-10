Alan Allman Associates : scénario conforté

(Boursier.com) — AAA recule de 0,8% à 13 euros ce jeudi matin, alors que l'écosystème de cabinets de conseil à l'international a levé toutes les conditions suspensives, et finalisé l'acquisition de la société Help OX spécialiste canadien des services gérés, via sa filiale 3A Amérique du Nord.

L'opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale 3A Canada, de 83,33% des actions de la société Help OX. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite effectuer un rapprochement entre sa filiale Noxent et la société Help OX, favorisant ainsi la création d'une marque forte canadienne autour des solutions cloud et services gérés. En 2020, le chiffre d'affaires de Help OX s'est établi à 11,6 M$ CAD, soit 7,9 millions d'euros (sur base 31/12/2020, comptes audités et certifiés), et a connu une croissance de 50% en moyenne et par an sur ces dernières années.

Cette acquisition est financée principalement en numéraire par 3A Canada et pour une partie résiduelle directement par Alan Allman Associates.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle avec une opération qui permet à l'écosystème d'asseoir sa position québécoise et qui conforte le scénario de croissance... Avec Refine (Belgique, T1, 3 ME de CA 2020) et Quadra Informatique (France, T3, 19 ME de CA 2020), notre hypothèse de 30 ME de CA acquis en 2021 apparaît désormais prudente" commente l'analyste qui reste cependant à la vente sur le dossier.