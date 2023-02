Alan Allman Associates : sans réaction

(Boursier.com) — Alan Allman Associates est stable à 9,75 euros après avoir annoncé la réalisation de l'acquisition de la société Humans4help, expert ESM (Enterprise Service Management) et efficacité des processus d'entreprise.

Humans4help est spécialisée dans les sujets relatifs à la transformation digitale autour de l'amélioration des processus d'entreprise, notamment l'intégration des logiciels ServiceNow et Freshworks, l'intelligence artificielle, la data science et la RPA (Robotic Process Automation).

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates France de 89,29% des actions de la société Humans4help. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème renforce son pôle Stratégie et Management et sa stratégie de marques fortes hyperspécialisées. Alan Allman Associates étend aussi sa présence en Europe et s'implante en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie...).

Le chiffre d'affaires annuel réalisé en 2022 de la société Humans4help est de 7,15 millions d'euros (non certifié).

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Alan Allman Associates France. La partie résiduelle, représentant 2.000.090,44 euros, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 203.468 actions.

"Rappelons que notre scénario inclut 40 ME de CA acquis cette année, conformément à la politique active d'acquisitions de l'écosystème" commente Portzamparc qui vise un cours de 10,20 euros en restant à "conserver" sur le dossier.