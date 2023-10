Alan Allman Associates : s'implante aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Alan Allman Associates annonce l'expansion de sa présence au Benelux par l'acquisition de la société Data eXcellence (DX), aux Pays-Bas. DX est expert dans le domaine de la data, et plus particulièrement dans la migration de données.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates Belgium, de 80% des actions de la société eXcellence Group. Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Alan Allman Associates Belgium et une partie résiduelle sous forme de 93.370 actions auto-détenues par Alan Allman Associates.

Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2023 de la société eXcellence Group est de 6,929 millions d'euros.

Alan Allman Associates, à travers cette nouvelle acquisition, renforce ses positions au coeur de l'Europe. Les Pays-Bas sont une implantation stratégique pour l'écosystème. Au-delà de sa position géographique idéale, les Pays Bas disposent d'experts reconnus, qui place l'innovation au coeur de leur expertise, et de nombreux talents multilingues.

Créé il y a plus de 10 ans, Data eXcellence est un acteur reconnu dans l'exécution de projets d'envergure en matière de migration de données. Plus de 50 experts assistent les clients dans toute l'Europe et à l'international, depuis les sites de Nieuwegein et Groningen, aux Pays-Bas. Data eXcellence propose à ses clients des solutions "high end" autour de la migration des données, la qualité des données et la réconciliation. Data eXcellence propose des solutions spécifiques de migration dans les domaines de la finance (banques, assureurs, fonds de pension) et de l'ERP et du CRM dans d'autres domaines comme l'enseignement, les services publics et l'industrie.