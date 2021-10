Alan Allman Associates : renforcement de l'actionnariat salarié du groupe

(Boursier.com) — Alan Allman Associates, écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce des augmentations de capital réservées aux managers clés de certaines filiales du groupe Alan Allman Associates, concomittament au rachat des parts minoritaires de ces managers clés dans les filiales.

Ces opérations s'inscrivent dans la continuité de l'opération réalisée en avril 2021, par laquelle Camahëal Finance, actionnaire majoritaire, avait permis aux managers historiques du Groupe d'acquérir directement 911.047 actions, représentant 2,18% du capital et des droits de vote d'Alan Allman Associates (cf communiqué de presse du 12 avril 2021).

Alan Allman Associates a ainsi émis le 31/08/2021 78.164 actions nouvelles, le 15/09/2021 87.474 actions et le 20/09/2021 154 256 actions, soit un total de 319.894 actions sur le fondement de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021 (offre de titres financiers avec suppression du droit préférentiel de souscription visée au 1o de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier réservée à un cercle restreint d'investisseurs, à savoir certains managers clés du Groupe).

Ces émissions ont toutes été réalisées sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 319.894 actions nouvelles ainsi émises représentent environ 0,76% du capital, venant ainsi augmenter le flottant.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment C sous le même code ISIN FR0000062465- AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris devraient intervenir le vendredi 8 septembre 2021.

Ces augmentations de capital ont été réalisées parallèlement à l'acquisition de parts minoritaires détenues par ces mêmes managers clés, au sein des filiales de l'Ecosystème Alan Allman Associates, permettant ainsi à la Société d'augmenter sa détention indirecte dans les filiales.