Alan Allman Associates relève son objectif d'activité pour 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Alan Allman Associates -écosystème de cabinets de conseil à l'international- a réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros (71 ME sur la même période en 2020). Il est en hause de +23,3%. Son résultat opérationnel d'activité (ROA) ressort à 8,5 ME, soit une augmentation de +43,1% par rapport au 1er semestre 2020.

L'effectif total au 30 juin 2021 est de 1.818 salariés.

Au terme du 1er semestre de 2021, l'endettement financier net est de 39 ME

Perspectives

A l'occasion de la publication des résultats annuels 2020, Jean-Marie Thual, PDG, avait annoncé un objectif de chiffre d'affaires annuel 2021 de 154 ME puis une révision à 165ME en lien avec la tendance 2021 et l'acquisition de la société Quadra Informatique. Malgré la prudence nécessaire due au contexte de la crise sanitaire, l'Ecosystème anticipe désormais un chiffre d'affaires minimum de 180 ME, en croissance d'au moins +29% par rapport à l'année 2020.