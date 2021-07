Alan Allman Associates : projet d'acquisition de Quadra Informatique

Alan Allman Associates : projet d'acquisition de Quadra Informatique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alan Allman Associates, écosystème de cabinets de conseil à l'international, a signé une promesse en vue d'acquérir l'intégralité de la société Quadra Informatique, spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital. Ce rapprochement stratégique prévu entre Quadra Informatique et WE+, filiale contrôlée par Alan Allman Associates, devrait favoriser le renforcement de l'Ecosystème dans le Nord de la France et dans le domaine de la dématérialisation ainsi que sur certains marchés résilients.

Au travers de cette acquisition, l'ambition d'Alan Allman Associates est de créer un pôle d'excellence et d'expertise dans la transformation digitale.

Cette opération devrait être réglée principalement en numéraire, et pour une partie résiduelle en actions

L'opération en actions serait réalisée sur le fondement d'une opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Quadra Informatique. Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre serait fixé sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.

La réalisation de la transaction est conditionnée à la signature d'accords finaux après consultation des instances représentatives du personnel de Quadra Informatique.

L'opération devrait être finalisée au 3e trimestre 2021.