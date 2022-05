Alan Allman Associates : opération saluée

(Boursier.com) — Alan Allman Associates grimpe de plus de 3% à 12,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a mis en place un financement obligataire pour un montant maximum de 1 million d'euros auprès de Negma group Ltd, un fond d'investissement spécialisé. Ce financement prend la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions, sans BSA attachés sur le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021, aux termes de sa 18e résolution.

La première tranche de 250.000 euros est tirée à la signature du contrat. Le tirage et le quantum des tranches est à la main de la société. La durée d'engagement maximum de l'Investisseur est de 24 mois à compter de ce 12 mai 2022.

Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Elles pourront être converties à tout moment par leur porteur en actions Alan Allman Associates dans une période d'un an suivant l'émission. Elles devront toutefois être remboursées en cas de survenance d'un cas de défaut usuel en pareille matière.

Portzamparc conseille de 'conserver' le dossier avec un objectif de cours de 11,3 euros. Cette ligne de financement permet surtout à l'écosystème de cabinets de conseil de bénéficier d'un outil de liquidité, pour permettre à un investisseur extérieur de placer des titres supplémentaires dans le marché.

Les obligations convertibles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées...