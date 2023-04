Alan Allman Associates met la main sur Excelsior

(Boursier.com) — Excelsior , startup française fondée par Stéphane Boukris en 2019 qui accompagne les entreprises dans leur transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Events/Conseil annonce son rachat par la société côté à la Bourse de Paris Alan Allman Associates. "Ce rapprochement donne un nouvel élan à cette jeune structure qui intègre ce groupe pour créer leur pôle marketing digital" commente l'établissement.

Pour sa troisième année, Excelsior compte déjà une centaine de collaborateurs et a connu une croissance de +300% la plaçant parmi les entreprises françaises au développement le plus rapide. C'est dans le cadre de cette dynamique d'activités que ce rapprochement va permettre un développement rapide et puissant pour cette jeune startup qui intègre Alan Allman Associates, un groupe reconnu dans la transformation digitale depuis 2009.

Alan Allman Associates crée un pôle Conseil en Marketing Digital dont Excelsior va pouvoir apporter son expertise et ses références chez AXA, Septeo, TF1, Clarins, Carrefour... Ste?phane Boukris commente : "Cette inte?gration vient a? la fois saluer les efforts et re?sultats de notre e?quipe ; et en me?me temps nous donner les meilleures armes pour continuer a? doubler la croissance d'Excelsior chaque anne?e. Je ne peux que m'en re?jouir".