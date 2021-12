Alan Allman Associates intègre plusieurs indices parisiens

(Boursier.com) — Alan Allman Associates rappelle être intégré dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable de la bourse d'Euronext. A la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris en date du 9 décembre, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d'admettre Alan Allman Associates dans les échantillons composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable. Ces indices servent de référence à plusieurs fonds communs de placement (FCP) et Sicav.

"L'incorporation de l'action Alan Allman Associates à ces trois indices confirme l'intérêt des investisseurs pour l'écosystème et sa stratégie de développement à 5 ans, RISE 2025", estime le groupe.

La date d'effet de cette décision est fixée au 17 décembre, après la clôture du marché.

Alan Allman Associates rappelle être en avance sur son objectif... A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, Jean-Marie Thual, PDG de l'écosystème, avait annoncé un objectif de chiffre d'affaires annuel 2021 de 180 ME, en croissance d'au moins 29% par rapport à l'année 2020. Sur les 5 derniers semestres, la rentabilité de l'Ecosystème a cru en moyenne de 25% en valeur.