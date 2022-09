Alan Allman Associates grimpe après les comptes semestriels

(Boursier.com) — AAA monte de plus de 3% sur les 11 euros, alors qu'au 1er semestre, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires de 155,44 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens) versus un chiffre d'affaires de 82,5 ME (soit 124 M$ canadiens) sur la même période en 2021. Le chiffre d'affaires en hausse de +88,3%.

Le résultat opérationnel d'activité (ROA) est de 15,8 ME (22 millions de dollars canadiens) au 1er semestre 2022, soit une augmentation de 86,5% par rapport au S1 2021. La croissance ne s'étant pas faite au détriment de la rentabilité, celle-ci se maintient sur le 1er semestre 2022 à 10,2%.

"En première approche et dans l'attente d'un contact société, nous relevons nos hypothèses de croissance pro-forma du fait de l'avance prise sur le plan de recrutement et modérons légèrement nos projections de marge" commente Portzamparc. "La hausse des taux et la baisse des comparables nous amènent à abaisser notre objectif de 11,2 à 9,4 euros" conclut l'analyste.