Alan Allman Associates : grimpe après les annonces

Alan Allman Associates : grimpe après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Annoncé début juillet, le projet d'acquisition de 100% de Quadra Informatique par AAA est bouclé et la société sera consolidée à partir du 1er septembre... Cette opération permet notamment de renforcer la marque WE+ d'une vingtaine de ME de CA (18,6 ME de CA en 2020 pour Quadra Informatique) et d'améliorer la couverture du nord de la France, sachant que le groupe joue traditionnellement à plein la carte de la proximité clients. Portzamparc commente : "Cette opération permet ainsi de sécuriser 2/3 de notre hypothèse de CA acquis avant fin 2021. Le prix payé n'est pas dévoilé mais nous pouvons noter qu'il est payé en petite partie en titres (1,05 ME payé en actions Alan Allman Associates émises à 6,54 euros) et nous pouvons rappeler que notre scénario fait l'hypothèse d'un multiple de 0,6x le CA pour les acquisitions (moyenne haute de l'historique)".

"Bonne nouvelle pour l'écosystème puisque cette première acquisition de 2021 (après une année 2020 légère en la matière, contexte oblige) traduit le redémarrage du moteur M&A qui est au coeur de la stratégie. Nous actualiserons notre scénario et notre

valorisation à l'issue des résultats S1 fin septembre" conclut l'analyste qui reste sur un avis à "Acheter". Le titre grimpe de plus de 18% ce mercredi à 9,40 euros.