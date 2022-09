Alan Allman Associates : forte croissance du ROA au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Alan Allman Associates réalise un chiffre d'affaires de 155,44 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens) versus un chiffre d'affaires de 82,5 ME (soit 124 M$ canadiens) sur la même période en 2021. Le chiffre d'affaires en hausse de +88,3%.

Le résultat opérationnel d'activité (ROA) de 15,8 ME (22,0 millions de dollars canadiens1) au 1er semestre 2022, soit une augmentation de 86,5% par rapport au S1 2021. La croissance ne s'étant pas faite au détriment de la rentabilité, celle-ci se maintient sur le 1er semestre 2022 à 10,2%.

L'effectif moyen au 1er semestre est de 3.021 personnes.

"Les résultats exceptionnels et le professionnalisme de l'ensemble de nos équipes me permettent d'être confiant dans notre capacité à tenir les objectifs de chiffre d'affaires 2022 à 280 ME et notre plan stratégique de croissance Rise 2025, même dans un contexte qui se veut particulier", commente Jean-Marie Thual, CEO de l'écosystème AAA.

Alan Allman Associates a finalisé, le 27 septembre 2022, le déblocage d'une enveloppe d'Obligations Relance (quasi-fonds propres sans impact dilutif pour la Société et ses actionnaires) pour un montant de 7,5 ME auprès de Turenne Groupe, afin de financer sa politique de développement.

Plan d'attribution gratuite d'actions

Le Conseil d'administration d'Alan Allman Associates SA, réuni le 26 septembre, a décidé, d'attribuer des actions gratuites aux salariés éligibles des sociétés participantes de l'Ecosystème.

Le nombre maximum d'actions pouvant être émises est d'un maximum de 108.900 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,30 euro, représentant un montant nominal de 32.670 euros, soit 0,25% du capital social à la date de la décision du Conseil d'administration.

Ce plan d'attribution d'actions gratuites vise à partager avec les salariés de l'Ecosystème la création de valeur à laquelle ils ont fortement contribués. Ainsi, ils auront la possibilité de s'associer à la réussite de l'entreprise.

Les actions Alan Allman Associates seront définitivement acquises le 26 septembre 2025 aux salariés ayant respecté les conditions visées dans le règlement du plan d'attribution.